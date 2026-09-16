Yeri Mua posa semidesnuda con la bandera de México; ¿pueden multarla?

La creadora de contenido veracruzana Yeri Mua desató debate en redes sociales tras publicar una serie de fotografías para celebrar las Fiestas Patrias. En las imágenes, la intérprete posó semidesnuda recostada sobre la Bandera Nacional de México, cubriendo parte de su cuerpo únicamente con el tejido del símbolo patrio.

La publicación de la influencer fue retirada de sus perfiles un par de horas después, sin embargo, muchos usuarios mostraron su inconformidad por la serie de imágenes y han cuestionado si esto es posible o si la también cantante podría ser multada por las fotografías usando el símbolo del país.

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¿Yeri Mua podría ser multada por sus fotos con la bandera de México?

A pesar de que la publicación fue borrada horas después, usuarios llevaron la polémica a otras plataformas digitales y expresaron su incomodidad por las imágenes compartidas por Yeri Mua. Aunque la influencer buscaba celebrar las Fiestas Patrias, los usuarios no mostraron su apoyo.

En la legislación mexicana, el manejo de los símbolos patrios está estrictamente regulado. Según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los particulares tienen permitido exhibir la Bandera Nacional siempre que le otorguen un trato digno y decoroso; por lo que el mal uso constituye una falta sancionable con amonestaciones.

Aunado a esto, el Código Penal Federal contempla sanciones para quien realice ultraje o desacato público al pabellón nacional. De tipificarse la conducta como falta o delito de ultraje, las consecuencias van desde multas de carácter económico hasta penas privativas de la libertad.

Yeri Mua posa semidesnuda con la bandera mexicana. / Instagram: yerimua

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) u otra autoridad competente no han anunciado el inicio formal de un procedimiento sancionatorio en contra de la creadora de contenido. De igual forma, la influencer no ha señalado si la eliminación de las fotografías respondió a una decisión ante las críticas o a la moderación de la red social.

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