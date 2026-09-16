Clima en Campeche 17 de septiembre: Prevén lluvias fuertes, calor y oleaje elevado

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Campeche una jornada con lluvias fuertes, ambiente caluroso y rachas de viento durante este jueves 17 de septiembre. Las precipitaciones podrían concentrarse principalmente en las regiones norte, este y suroeste del estado.

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Para estas zonas se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las condiciones serán ocasionadas por la interacción de una masa de aire frío, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el golfo de México. Estos sistemas incrementarán la probabilidad de lluvias en el sureste del país y la península de Yucatán.

A pesar de las precipitaciones, en Campeche prevalecerá un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. También se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En las costas campechanas se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las actividades marítimas. Las lluvias podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento tendrían capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar cruzar calles inundadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

JGH