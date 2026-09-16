¿Para qué sirve la credencial blanca del IMSS y cómo tramitarla? Requisitos y beneficios

Los trabajadores que se jubilen durante este 2026, y los que se encuentren bajo algún esquema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán tener un documento vital, este es la credencial blanca del IMSS también conocida como credencial del pensionado.

Este documento es de suma importancia para todos los trabajadores que busquen pensionarse este año, por lo que es importante conocer el proceso para obtenerla y los usos que tendrá con la finalidad de que los pensionados no pierdan los beneficios que tendrá.

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¿Qué es la credencial blanca del IMSS y cuáles son sus beneficios?

La credencial del pensionado es el documento oficial plastificado que acredita la condición de jubilado o pensionado de un trabajador ante la institución. Esta identificación personal e intransferible certifica de manera precisa que el titular goza de los derechos económicos y sociales estipulados por la ley de seguridad social del país.

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Entre los beneficios que ofrece la credencial blanca del IMSS, se encuentran el acceso a prestaciones para pensionados, descuentos y facilidades en servicios médicos y de laboratorio; además de facilitar diversos trámites que ofrece la institución para los pensionados.

¿Cómo y dónde tramitar la credencial blanca del IMSS? Pasos y requisitos

El proceso para tramitarla o solicitar su reposición es gratuito y de carácter presencial. Para iniciar la solicitud o reposición de la credencial, el pensionado debe reunir la siguiente documentación en original y copia:

Solicitud de trámite

Identificación oficial vigente

Comprobante de pensión

Dos fotografías tamaño infantil

Datos de contacto

Para realizar el trámite se debe acudir a la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones , presentar el paquete documental completo en copias legibles y hojas tamaño carta. El personal del instituto verificará que la pensión esté vigente en el sistema y una vez validada la información, se procede a la captura y expedición de la credencial.

¿Por qué es vital la credencial blanca para los pensionados del IMSS?

La credencial blanca de pensionado resulta fundamental porque opera como el único documento institucional que acredita de manera inmediata el estatus de jubilado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su posesión agiliza la gestión de diversos trámites y procesos.

¿Qué otros beneficios otorga esta credencial del IMSS?

Además de certificar el acceso a los servicios de salud y prestaciones económicas del instituto, la credencial de pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) funciona como un identificador válido para acceder a la oferta de bienestar social de la propia institución.

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Los titulares pueden utilizarla para obtener inscripciones preferenciales o tarifas reducidas en los Centros de Seguridad Social (CSS) del IMSS, donde se imparten actividades deportivas, talleres artísticos, cursos de capacitación técnica y programas de desarrollo cultural diseñados para promover el envejecimiento.

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