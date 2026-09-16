¿Cuándo acaba el horario de Verano en EU y qué diferencia horaria habrá con la Península de Yucatán?

A unas semanas de que termine el horario de verano en Estados Unidos, como se ha realizado durante años, esta vez por un proyecto de ley no se sabe si cambiará dos veces al año o no se moverá de nuevo.

Y es que como sucedió en México, en Estados Unidos hay una iniciativa que plantea que el horario ya sea permanente y no se cambie dos veces al año como se ha hecho durante mucho tiempo.

Estados como Nueva York y California vivirán el cambio de horario en una semanas, esto sucederá en noviembre, y podría ser la última vez que cambie por el proyecto de ley que se plantea para que el horario de verano sea permanente.

¿Cuándo termina el horario de Verano en Estado Unidos y qué se hace con el reloj?

El inicio y término del horario de verano en Estados Unidos cambia cada año, ya que comienza el segundo domingo de marzo. En 2026, el cambio se hizo el domingo 8 de marzo cuando se adelantó una hora el reloj.

Noticia Destacada CFE anuncia apagón de 6 horas para este jueves 17 de septiembre: revisa horario y zonas afectadas

El horario de verano se mantiene durante ocho meses hasta noviembre, cuando vuelve a cambiar. Éste termina el primer domingo de noviembre, por lo que en 2026, el cambio de horario se realizará el domingo 1 de noviembre y se tendrán que atrasar los relojes.

¿Qué diferencia de horas habrá de EU con la Península de Yucatán?

Depende de la zona de Estados Unidos con la que se compare, pero con el horario que cambiará en noviembre, los estados de la Península de Yucatán tendrán una diferencia de entre dos y ninguna hora.

¿Qué ciudades mexicanas también cambian de hora por la cercanía con USA?

Es en la franja fronteriza donde todavía se aplica el cambio de horario en nuestro país. Se realiza en algunas ciudades y municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.