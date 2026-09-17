¡Sigue con vida! Descartan muerte de hombre que fue baleado en la colonia Minas de Campeche

Se descarta la muerte de J.P.M., de 35 años, quien permanece hospitalizado luego de resultar herido por impactos de arma de fuego durante una persecución registrada en la colonia Minas.

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El hombre presenta lesiones en espalda, pierna y brazo, por lo que permanece internado en el IMSS de la zona Centro, donde su estado de salud es reportado como crítico, pero estable, cuyo paciente se encuentra bajo custodia ministerial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que resultó lesionado.

En tanto, las autoridades ministeriales continúan con las diligencias relacionadas con el hecho ocurrido en calles de la colonia Minas, luego de que el sujeto presuntamente realizara disparos contra un predio y posteriormente intentara darse a la fuga, quien durante su huida encañonó a los efectivos de seguridad.

JGH