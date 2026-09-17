Hallan sin vida a Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina desaparecida en Zapopan

Autoridades de Jalisco confirmaron la localización sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Irapuato, Guanajuato, quien había sido reportada como desaparecida en Zapopan.

La joven fue localizada en un sembradío de la colonia Las Agujas, en las inmediaciones de Camino a Nextipac y avenida CUCBA, después de un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades ministeriales y elementos de seguridad de Zapopan.

La desaparición de Karla fue reportada después de que familiares perdieron contacto con ella tras abordar un servicio de transporte mediante plataforma en territorio jalisciense. Reportes locales señalan que la última comunicación ocurrió entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de septiembre.

¿Qué se sabe del hallazgo de Karla Margarita Pérez?

La Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de la víctima y señaló que la búsqueda comenzó después de recibir el reporte de desaparición.

Noticia Destacada Universidad de Granada cancela tres intercambios en Morelos tras asesinato de Claudia Tacoronte

Cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo también fue localizada una motocicleta con huellas de incendio, elemento que ya forma parte de las investigaciones. Las autoridades también analizan el teléfono celular de la joven.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la causa de muerte ni han establecido responsabilidades penales.

Fiscalías investigan muerte de estudiante de Medicina

Karla Margarita cursaba la carrera de Medicina y se encontraba en Jalisco por motivos académicos. Su desaparición provocó una movilización de familiares, amigos y ciudadanos en Irapuato para exigir su localización.

🚨 La Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años, originaria de Irapuato.



Había sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Zapopan, informó Blanca Trujillo, vicefiscal. pic.twitter.com/h1JOjuPizu — Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2026

Las fiscalías de Jalisco y Guanajuato mantienen coordinación para realizar diligencias y peritajes que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán determinar, a partir de las pruebas recabadas, qué ocurrió desde el momento en que se perdió contacto con la estudiante hasta su localización en Zapopan.

IO