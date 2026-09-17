PT toma distancia de Morena y no acompañará próximos anuncios de coordinadores estatales

El Partido del Trabajo (PT) decidió no acompañar los próximos anuncios de Morena sobre las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación, mientras mantiene una discusión interna sobre los perfiles seleccionados en distintas entidades.

Benjamín Robles, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, informó que la decisión fue comunicada en la mesa nacional del partido después de revisar el desarrollo del proceso.

“Nosotros informamos en la mesa nacional que, dado lo que estábamos percibiendo, no acompañaríamos los anuncios que se han venido dando”, señaló durante su participación en el programa Punto Medio de Milenio Televisión.

La ausencia del PT ya se hizo visible en los actos relacionados con la definición de coordinaciones en Zacatecas y Baja California, donde Morena avanzó con la entrega de constancias a sus perfiles.

¿Por qué el PT no acompañará los anuncios de Morena?

Robles explicó que el partido esperará a que Morena concluya con las designaciones previstas antes de fijar una posición definitiva.

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El dirigente sostuvo que el PT mantiene su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, pero señaló que existen diferencias sobre algunos de los perfiles seleccionados.

Entre los casos mencionados se encuentra Giovanna Bañuelos en Zacatecas, a quien Robles ubicó entre las mujeres mejor posicionadas en las mediciones que dijo haber consultado. También hizo referencia a Baja California Sur y a un perfil petista que, según su valoración, se encontraba en una posición competitiva.

PT esperará al cierre del proceso para definir alianzas

Morena inició en junio el proceso para seleccionar coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en distintas entidades rumbo al proceso electoral de 2027. En ese momento, Morena, PT y PVEM habían presentado de manera conjunta el mecanismo de selección mediante encuestas.

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Benjamín Robles confirmó que su partido no acompañará la presentación de coordinadores estatales mientras concluye su debate interno sobre candidaturas y el peso del PT en la alianza.



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Robles afirmó que el PT analizará cada caso una vez que termine la etapa de anuncios y posteriormente definirá su postura en cada estado.

La decisión no implica, por ahora, una ruptura formal con Morena. El dirigente petista insistió en que su partido continúa dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, aunque mantendrá una evaluación propia sobre las definiciones estatales.

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