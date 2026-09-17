Revisan 40 vehículos durante operativo en el malecón de Campeche

Un operativo de revisión instalado en las inmediaciones del malecón de Campeche puso bajo inspección a cerca de 40 vehículos, entre unidades pesadas, automóviles particulares y motocicletas, como parte de las acciones para detectar vehículos con reporte de robo, irregularidades o el posible traslado de objetos ilegales.

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Las revisiones se concentraron sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del muelle de Camino Real, donde elementos policiales detuvieron a los conductores que circulaban con dirección hacia la zona costera para verificar tanto su documentación como las condiciones de las unidades.

El despliegue se prolongó durante aproximadamente una hora y, de acuerdo con la información disponible, no se reportaron incidentes durante las inspecciones. Sin embargo, el operativo generó molestia entre algunos automovilistas, debido a las revisiones realizadas mientras transitaban por este punto de la ciudad.

Las autoridades mantienen este tipo de acciones como una medida preventiva para identificar vehículos que pudieran estar relacionados con algún ilícito y detectar posibles irregularidades durante los recorridos por las principales vialidades de la capital campechana.