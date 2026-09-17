Repartidor no logra frenar y choca contra camión refresquero en Campeche

Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad terminó impactándose contra la parte trasera de un camión refresquero, luego de no lograr frenar a tiempo cuando ambos circulaban en Fracciorama 2000.

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Los hechos ocurrieron cuando el motociclista avanzaba detrás de la unidad de carga, quien, al ir a velocidad inmoderada, no pudo mantener la distancia de seguridad, por lo que acabó chocando contra la parte posterior del camión cuando este hizo su alto en la calle Huracán entre Lázaro Cárdenas.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, quienes iniciaron los trabajos periciales, mientras las partes involucradas llegaron a un acuerdo por el pago de los daños.

JGH