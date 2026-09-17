Temen inundaciones: Vecinos piden reconstruir muro derribado por automovilista en Campeche

Ante el temor de sufrir afectaciones por la corriente de agua de lluvia que desciende desde la unidad habitacional Colonial Campeche, vecinos del fraccionamiento María Lavalle Urbina solicitaron al Ayuntamiento de Campeche reconstruir el muro de contención ubicado en la bajada del cruce de la calle Xcaret con la carretera antigua a Mérida.

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La estructura fue derribada el domingo pasado, luego de que un automovilista se estrellara contra ella. Los habitantes consideran necesario levantarla nuevamente, pues servía como protección para las viviendas cercanas ante la fuerza del agua que baja por la pendiente durante las lluvias.

Una vecina explicó que ya se habría presentado una solicitud y que presuntamente se realizarían las gestiones para reparar el muro; sin embargo, hasta ahora no existe una fecha definida para comenzar los trabajos. “No sabemos hasta cuándo vaya a ser”, expresó, al pedir que la atención no se retrase ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

JGH