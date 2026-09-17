Madre de Alex Fernández actualiza el estado de salud del artista tras cancelar su show

América Guinart, madre de Alex Fernández, compartió detalles sobre el estado de salud del cantante tras la cancelación de su presentación agendada para la noche del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa. Situación que generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores.

Durante el pasado 15 de septiembre, el artista se encontraba viajando hacia Sinaloa desde Las Vegas; sin embargo, presentó un problema de salud que lo obligó a desviarse y tener que ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara. Poco después se informó que el artista presentó un cuadro combinado de infección respiratoria y gastrointestinal.

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¿Qué dijo América Guinart sobre el estado de salud de Alex Fernández?

Durante el 16 de septiembre, el equipo del artista informó que Alex Fernández presentaba infección respiratoria y gastrointestinal, cuadro que lo obligó a ser hospitalizado de emergencia. Sin embargo; se señaló que la salud del artista evolucionaba de manera favorable.

Tras esto, América Guinart, confirmó que su hijo se encuentra estable, consciente y bajo supervisión médica para completar los análisis y estudios correspondientes. Su equipo de trabajo informó que buscarán reprogramar la fecha del show una vez que el estado de salud del artista le permita retomar sus compromisos profesionales.

De acuerdo a lo señalado por el equipo del artista, el resto de sus presentaciones podrían ser modificadas dependiendo del estado de salud de Alex Fernández además de ver la evolución de su estado de salud, situaciones que se informarán por medio de los canales oficiales.

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