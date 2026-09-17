Motociclista no respeta el alto, choca contra un automóvil y sale proyectado en Ciudad del Carmen

Un jovencito resultó lesionado en el rostro y se registraron daños materiales de consideración tras un accidente entre una motocicleta y un automóvil particular ocurrido en calles de la zona Centro de Ciudad del Carmen.

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El percance se registró sobre la calle 39, en el cruce con la calle 24, donde, de acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil BYD color azul, con placas DKC-802-C del estado de Campeche, circulaba con aparente preferencia sobre la calle 39.

Al llegar al cruce con la calle 24, dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta Italika color negro, con matrícula 17GYJ9 de Campeche, presuntamente no respetaron el señalamiento de alto y cruzaron sin las debidas precauciones.

La maniobra provocó que la motocicleta se impactara contra las puertas laterales derechas del automóvil. Debido al fuerte golpe, el conductor de la unidad de dos ruedas salió proyectado y golpeó la cabeza contra la carrocería del vehículo, sufriendo una herida sangrante en la ceja izquierda.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y valorar al lesionado. Tras la revisión, determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades.

Ambos vehículos fueron orillados para liberar la circulación, mientras los involucrados dialogaban para tratar de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

El arreglo se prolongó debido a que el responsable de la motocicleta presuntamente no contaba con seguro y tampoco disponía de la solvencia económica suficiente para cubrir de inmediato los daños materiales ocasionados al automóvil.

JGH