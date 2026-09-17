“Todos merecemos respeto”: Don Carlos agradece el apoyo de campechanos en el Kibifest tras incidente con churrería

La solidaridad campechana se hizo presente la tarde de este jueves durante el “Kibifest”, organizado en apoyo a Don Carlos, conocido vendedor de kibis por su tradicional pregón “A peso la bolsa”. Desde las 2 de la tarde, ciudadanos acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Bellavista, para comprar sus productos.

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Poco después de las 5 de la tarde, la actividad continuaba con una buena participación. En el lugar se observaron filas de personas interesadas en adquirir kibis y respaldar al comerciante, luego del incidente ocurrido el miércoles durante la Feria de San Román.

Don Carlos agradeció las muestras de solidaridad y consideró que lo sucedido terminó por unir a la comunidad. “Gracias por visitarnos, gracias por apoyarnos. Parece que nos unió más todavía”, expresó durante una breve entrevista.

El vendedor también pidió respeto para quienes diariamente recorren las calles ofreciendo sus productos. “Toda la gente merecemos respeto”, señaló. Además, aclaró que su mensaje no solamente era por él, sino también por sus compañeros vendedores ambulantes, quienes dependen de sus ventas para obtener ingresos.

El “Kibifest” fue convocado después de que circularan denuncias sobre una presunta agresión contra Don Carlos por parte de trabajadores de Churrería El Jarocho. Según las primeras versiones, durante el altercado parte de su mercancía terminó en el suelo mientras ofrecía sus productos en la feria.

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Posteriormente, la churrería reconoció que la actuación de su personal “no fue la adecuada” y ofreció una disculpa al comerciante. Sin embargo, sostuvo que los kibis no fueron arrojados y aseguró que únicamente cayó la cebolla que acompañaba los productos. También informó que se pagó la mercancía dañada y que revisaría internamente la actuación de sus colaboradores.

Mientras continúa la polémica sobre la manera en que ocurrieron los hechos, los campechanos respondieron con compras y muestras de afecto hacia Don Carlos. El comerciante reiteró su agradecimiento a quienes acudieron: “No me canso de decirles gracias”.

JGH