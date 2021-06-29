'El Caníbal de Playa del Carmen': La perturbadora historia de Gumaro de Dios García

Aunque pareciera una historia sacada de una película, este fue un caso completamente real ocurrido principalmente en Playa del Carmen, sin embargo, se trata de una persona con un pasado trágico que lo llevó a un estilo de vida que terminó convirtiéndose en una de las historias más terroríficas del estado de Quintana Roo.

Gumaro de Dios García mejor conocido como "El Caníbal de Playa del Carmen" se convirtió en una figura mediática en 2004 cuando se hicieron públicas las aberraciones que había cometido, sobre todo porque en ese entonces, este tipo de personalidades no eran comunes por estos lares.

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¿Quién era?

Gumaro era un hombre que desde que era muy pequeño sufrió abusos pues contaba con apenas siete años cuando un tío abusó de él sexualmente lo que le causó diferentes traumas y situaciones que se manifestaron al ir creciendo.

Se sabe que fue parte del Ejército, aunque no duró mucho tiempo pues fue un desertor, sin embargo, tiempo después se dio a conocer que esto fue causado porque a partir de sus 15 años ya presentaba rastros de esquizofrenia y paranoia, enfermedades que no hicieron más que empeorar tras comenzar con el abuso de drogas.

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Crímenes

Una de las versiones dice que el Caníbal huyó del Ejército, ya que estando ahí, golpeó de manera brutal a uno de sus superiores.

También se supo que mantenía relaciones sexuales con otros hombres, así como con animales. Además, dentro de todo esto, él mismo declaró haberse enamorado de una yegua con quien quería procrear un hijo.

En el año 2000 ingresó al penal de Cárdenas, Tabasco acusado de robo y de violación hacia su sobrino de un año y medio.

Para el 2004, le quitó la vida a machetazos a un hombre en Mahahual, por lo que huyó a la frontera entre México y Belice, sitio en el que hizo amistad con un hombre que decía ser brujo y quién según dicen le prometió matar a tres personas.

Posteriormente se relacionó con Raúl González, otro desertor (de la Marina) y ambos se hicieron amantes, mudándose a un lote baldío a las afueras de Playa del Carmen donde se prostituían y además se dedicaban al robo en viviendas del área.

El Caníbal

Durante el mes de diciembre de 2004 Gumaro pidió a su amante la devolución de 550 pesos que le había prestado, lo que causó una discusión que terminó en pleito y que culminó en tragedia, pues el Caníbal golpeó al hombre con un block hasta que éste quedó inconsciente.

Posteriormente le quitó la vida y colgó su cuerpo de cabeza hasta que perdió toda la sangre para proceder a descuartizarlo con la intención de preparar un caldo en el que incluyó las vísceras del difunto. Por otro lado, tomó el corazón y las costillas para asarlos.

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El "festín" le duró dos días y después las autoridades descubrieron la aberración cometida, pues lo hallaron junto a los restos. Sin embargo, llamó la atención por su actitud desinteresada en la situación, ya que incluso comentó que su amante tenía sabor de “barbacoa de borrego” e incluso confesó con sus propias palabras no sentir remordimiento.

Una vez encarcelado, también confesó otra clase de crímenes, como el asesinato de una monja y la violación de un menor de edad.

Pasó muchos años encarcelado, sin embargo, al final se enfermó de Sida y falleció el 11 de septiembre de 2012.

MA