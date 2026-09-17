Marina recupera torpedo de práctica frente a Ensenada; descarta riesgo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) recuperaron un torpedo inerte frente a las costas de Ensenada, Baja California, después de que pescadores localizaran el artefacto a la deriva y reportaran el hallazgo a las autoridades navales.
La dependencia explicó que se trata de un proyectil empleado durante ejercicios de adiestramiento de guerra antisubmarina, lanzado desde el aire hacia el mar y diseñado específicamente para prácticas.
La Semar aclaró que el artefacto no contenía explosivos y no representaba peligro para la población, pese a su apariencia y características.
¿Dónde encontraron el torpedo frente a Ensenada?
De acuerdo con la información oficial, el proyectil fue recuperado el martes 15 de septiembre a unas 21.3 millas náuticas al suroeste de Ensenada, distancia equivalente a aproximadamente 42.7 kilómetros.
El torpedo fue localizado inicialmente por pescadores de marlín que navegaban en la zona. Tras observar el objeto en el mar, notificaron a la Segunda Zona Naval con sede en Ensenada.
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La autoridad naval ordenó entonces el despliegue de una embarcación para verificar el reporte y asegurar el artefacto.
¿Para qué se utilizan estos torpedos?
La Marina explicó que este tipo de proyectiles forma parte de prácticas destinadas a entrenar al personal en operaciones de guerra antisubmarina.
A diferencia de un torpedo operativo, los dispositivos utilizados en ejercicios no incluyen carga explosiva y permiten simular distintos escenarios de entrenamiento sin generar el mismo nivel de riesgo.
Tras su recuperación, el objeto quedó bajo resguardo de personal naval para su manejo y revisión conforme a los protocolos correspondientes.
IO