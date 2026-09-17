Cazzu cancela sus conciertos por fuerte virus; ¿cómo se encuentra la cantante?

La cantante argentina Cazzu se vio obligada a posponer sus presentaciones programadas en Centroamérica debido a un problema de salud. A través de un video difundido en sus redes sociales, la artista informó a sus seguidores sobre su estado de salud y el virus que contrajo.

La artista mandó este mensaje principalmente para Costa Rica y Guatemala, países en donde la rapera argentina de 32 años se vio en la necesidad de cancelar sus presentaciones y mover las fechas. Esto con la finalidad de que los interesados no pierdan su boleto.

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¿Qué virus contrajo Cazzu y cuál es su estado de salud?

La argentina señaló que contrajo un fuerte virus respiratorio, identificado como influenza, enfermedad que la obligó a posponer sus presentaciones pues no se encontraba bien de salud. Hasta ahora; Cazzu explicó que permanece en confinamiento y en reposo desde su cama bajo indicación médica.

Durante la grabación se le observó en pijama y con síntomas visibles, como tos intermitente. A pesar de intentar recuperarse por diversos medios para no pausar su gira, señaló que su salud no le permite realizar un espectáculo con la exigencia vocal que la caracteriza.

¿Qué shows serán pospuestos por la enfermedad de Cazzu?

Los conciertos previstos para Guatemala y Costa Rica que estaban programados para el 18 y 19 de septiembre de 2026 serán reprogramados. De acuerdo con lo señalado, el 14 de noviembre será la presentación en Guatemala, mientras que su show en Costa Rica será en el mismo mes, aunque falta confirmar la fecha.

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