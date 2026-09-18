Campeche aprueba ley para detectar y atender cáncer infantil

Campeche dio un paso trascendental en la atención del cáncer en la infancia y adolescencia luego de que la actual Legislatura aprobara este jueves la expedición de una Ley específica para su detección y tratamiento oportuno, que establecerá una ruta para fortalecer la prevención, identificación de señales de alerta, facilitar la atención especializada y acompañar a niñas, niños, adolescentes y sus familias durante todo el proceso.

La nueva Ley tiene como objetivo promover la detección temprana y atención oportuna de las unidades médicas especializadas. También contempla capacitación permanente al personal de salud, campañas para reconocer señales de alerta, un registro estatal de casos y acciones para reducir el abandono de los tratamientos.

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La Ley contempla tratamiento y seguimiento, cuidados paliativos, apoyo psicosocial y una Red Estatal de Apoyo para sumar esfuerzos y acompañar a pacientes y familias.

La Secretaría de Salud del Estado coordinará estas acciones, llevará el registro de pacientes, impulsará medidas para evitarel abandono de los tratamientos y brindará información clara y oportuna a las familias.

Esta Ley, permitirá proteger el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes, puesto que una señal de alerta podrá ser atendida a tiempo, con una ruta clara después del diagnóstico; en donde, las familias encontrarán orientación y acompañamiento frente a una enfermedad que transforma sus vidas.

El nuevo ordenamiento reúne dos iniciativas presentadas por diputadas y diputados de Morena y Movimiento Ciudadano, así como por las ahora diputadas independientes Maricela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López, cuyos planteamientos fueron analizados e integrados en un solo proyecto.

En esta misma sesión, los diputados locales aprobaron reformas a las leyes de Salud y de Educación de Campeche para fortalecer la prevención, detección y atención de la endometriosis y otros padecimientos ginecológicos incapacitantes, así como promover una salud menstrual digna.

Entre los principales cambios se encuentra el “Semáforo de Alerta Menstrual”, una herramienta informativa y preventiva que ayudará a identificar señales de alerta relacionadas con el dolor menstrual y otros síntomas, principalmente entre niñas y adolescentes.

En las escuelas se impulsarán acciones de orientación y sensibilización sobre salud menstrual para prevenir la discriminación y, cuando sea necesario, podrán establecerse medidas de acompañamiento académico que favorezcan la continuidad de los estudios.

Con estas modificaciones se busca que síntomas como el dolor menstrual intenso o incapacitante no sean normalizados y que puedan ser identificados oportunamente para recibir orientación y, en su caso, atención médica especializada.

La iniciativa fue presentada por la diputada Delma del Carmen Rabelo Cuevas, del PRI, con la adhesión de la diputada Ana María López Hernández, del PT.