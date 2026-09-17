Trabajador despedido exige pago de días laborados y termina llegando a un acuerdo con empresa

Un trabajador identificado como Julio Daniel Quej protagonizó una situación de tensión al exterior de las instalaciones de Sam’s Club, donde una empresa denominada “Roninger” realiza trabajos de desmantelamiento, luego de señalar que fue despedido de manera repentina y sin recibir de inmediato el pago correspondiente a los días que ya había laborado.

De acuerdo con lo manifestado por el propio trabajador, durante su estancia en la obra habría realizado incluso horas extras bajo las condiciones de intenso calor que se han registrado en la ciudad. Sin embargo, aseguró que este jueves fue informado de su despido por el residente de obra, identificado únicamente como Pánuco.

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Julio Daniel Quej señaló que, presuntamente, el motivo de su separación habría sido un supuesto conflicto con uno de sus compañeros. Ante esta situación, manifestó que no tenía inconveniente en que la relación laboral concluyera, siempre y cuando se le entregara el dinero correspondiente a los días trabajados.

El trabajador explicó que necesitaba recibir el pago con urgencia debido a que, según sus propias declaraciones, uno de sus hijos se encontraba enfermo y requería llevar alimentos a su domicilio, por lo que solicitó que el saldo pendiente le fuera entregado en ese momento.

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Ante la negativa inicial para realizar el pago, decidió hacer pública su situación y solicitar apoyo. El caso comenzó a generar atención en redes sociales, donde recibió muestras de respaldo por parte de ciudadanos que conocieron su situación.

En medio de la inconformidad, el trabajador optó por retirar una planta de energía del lugar como garantía, argumentando que permanecería con ella hasta que la empresa cumpliera con el pago que, según afirmó, tenía pendiente por sus jornadas laborales.

La situación provocó momentos de tensión en el sitio, por lo que el residente de obra salió del camper donde se encontraba para dialogar directamente con el trabajador. Poco después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y permanecieron en el lugar para evitar que el conflicto escalara.

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Al sitio también acudieron representantes de los sindicatos CATEM y CTM, quienes brindaron acompañamiento al trabajador y participaron en las conversaciones para buscar una solución al conflicto laboral.

Finalmente, y con la presencia de las autoridades y representantes sindicales, ambas partes acordaron resolver la situación mediante el pago del saldo correspondiente a los días laborados por Julio Daniel Quej.

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Una vez que el trabajador recibió su dinero y procedió a firmar la documentación relacionada con su renuncia, se dio por concluido el conflicto. La planta de energía fue devuelta y tanto los elementos de seguridad como los representantes sindicales se retiraron del lugar. El caso concluyó sin que se reportaran personas detenidas, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo para resolver el pago pendiente.

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