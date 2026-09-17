Gana Toros y empata la serie final de softbol nocturno Hopelchén

No tenía mañana Toros y ganó el segundo juego de la Final 16 carreras a 13 a Venados del Iteshop, y forzó a un tercer juego decisivo, en acciones de la Liga Nocturna de Softbol Varonil "Puro Hopelchén".

Este juego se realizó en el estadio de softbol de la colonia Campo de Aviación de la ciudad de Hopelchén, que reunió a decenas de aficionados al llamado “deporte de la pelota blanda”.

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Abrió por Venados que fue local Luis Chan y por los Toros inició Francisco Pacheco, y fue relevado en la tercera entrada Luis Balam luego de qué otorgó cuatro bases por bolas bueno para tres carreras de caballito, y además aceptó doblete productor densos carreras de Gael Manzanero para coronar racimo de seis carreras.

Luis Balam fue el pitcher ganador y quien cargó con el descalabro Luis "Boss" Chan quien lanzó todo el juego.

Toros que no tenía mañana anotó cinco carreras en el primer episodio coronado con jonrón de tres carreras de Sergio "Chikis" Kuk, y en el segundo rollo también anotaron cinco registros que coronó Luis Balam con vuelacerca de tres carreras.

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Con ventaja de 10 carreras a 2 en la parte alta de la sexta tanda, Venados se metió al juego con rally de seis rayitas para poner la pizarra 10 a 8.

Toros anotó una carrera más en la cuarta entrada con jonrón de Francisco Pacheco, hizo dos más en la quinta, una más en el sexto episodio y sellaron su victoria con dos carreras en el séptimo ingg.

De su lado Venados fabricó dos carreras más en la cuarta entrada y tres más en el quinto episodio, pero se fue en blanco en la sexta y séptima entrada.

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Se destaca que, el primer juego lo ganó el lunes Venados con aplastante ofensiva al ganar 17 carreras a 11, siendo el pitcher ganador en ese primer encuentro el veterano Luis Chan quién lanzó en todo el trayecto, en tanto que la derrota fue Freddy Foster, con relevos de Luis Balam y Francisco Pacheco.

Mauriel Koh

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