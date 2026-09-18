Mamá arma discusión en Oxxo de Valladolid tras reclamo a sus hijos por presuntos daños a productos

Una madre de familia protagonizó un altercado en el interior de una tienda de conveniencia Oxxo de Valladolid, luego de que una empleada le llamara la atención a sus dos hijas por presuntamente haber dañado mercancía.

El incidente generó un reporte a la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, al llegar, la mujer que había protagonizado la discusión ya se había retirado del sitio.

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De acuerdo con lo señalado, el problema comenzó cuando la trabajadora pidió a las menores mantener el orden y les llamó la atención por supuestamente haber causado daños a algunos productos. La situación subió de tono cuando la madre intervino y comenzó a discutir con la empleada.

La mujer también se habría negado a pagar la mercancía que, según el señalamiento inicial, habría sido dañada por sus hijas. No obstante, dicha afectación no fue comprobada en el lugar, por lo que el hecho quedó únicamente como un señalamiento de la trabajadora.

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La discusión se prolongó durante algunos minutos, hasta que la empleada dio aviso a las autoridades. Al enterarse de que la Policía Municipal había sido requerida, la madre decidió abandonar el establecimiento junto con sus hijas, antes de que arribaran los agentes.

Finalmente, los elementos municipales acudieron al establecimiento para recabar información de la trabajadora y conocer su versión de los hechos, pero no pudieron localizar a la mujer señalada como responsable del altercado.

Al no encontrarse la otra parte involucrada y no existir una denuncia formal en ese momento, los uniformados se retiraron del sitio después de tomar conocimiento del reporte.