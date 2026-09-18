“Cero impunidad” por feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos, señala la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó este viernes 18 de septiembre el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, y sostuvo que el objetivo de su gobierno es avanzar hacia la prevención de estos delitos y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria envió sus condolencias a la familia, amistades y compañeros universitarios de la joven, luego de que autoridades confirmaron la detención de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del crimen.

La Fiscalía de Morelos informó que el detenido será imputado por feminicidio. Claudia Tacoronte, de 21 años, se encontraba en México como parte de un intercambio académico.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el feminicidio de Claudia Tacoronte?

Sheinbaum afirmó que la política del Gobierno federal frente a los feminicidios se concentra en dos vertientes: prevención y combate a la impunidad.

“El objetivo en el caso de feminicidio: cero impunidad”, expresó la Presidenta.

Noticia Destacada Detienen a Francisco Javier 'N', presunto homicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

La mandataria explicó que una parte importante de la violencia contra las mujeres ocurre dentro del entorno familiar o involucra a parejas y exparejas, por lo que pidió denunciar cualquier situación de violencia antes de que escale.

Recordó que las mujeres pueden solicitar atención mediante el 079, opción 1, mecanismo que permite canalizar casos de violencia y coordinar la respuesta con las autoridades estatales.

Sheinbaum señala que investigan otros casos en Morelos

La Presidenta indicó que el caso de Claudia Tacoronte no es el único feminicidio bajo seguimiento en Morelos y aseguró que el Gabinete de Seguridad apoya al gobierno estatal, la Fiscalía local, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres en distintas investigaciones.

El asesinato de la estudiante ocurrió el 12 de septiembre en Cuautla. Las autoridades identificaron a Francisco Javier “N” como probable responsable y posteriormente cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que se busca brindar toda la solidaridad y apoyo a los allegados de la Claudia Tacoronte, estudiante de la UAEM, fallecida tras un ataque en Cuautla, Morelos. Además, señaló que el presunto responsable del crimen, ya… pic.twitter.com/BjXVOaJ6Ay — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 18, 2026

Sheinbaum también recordó que su administración presentó una iniciativa para homologar la atención de la violencia contra las mujeres y los feminicidios entre fiscalías estatales y autoridades federales.

“El objetivo es cero feminicidios en Morelos y en todo el país, y para ello tenemos que avanzar en la cero impunidad”, sostuvo la mandataria.

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