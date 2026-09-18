Tres nuevos partidos políticos recibirán 11.7 mdp de recursos públicos en Yucatán

Tres nuevos partidos políticos se incorporaron este año al reparto de recursos públicos en Yucatán y recibirán, entre lo que resta de 2026 y el próximo año, alrededor de 11.7 millones de pesos únicamente por financiamiento ordinario, sin contar todavía los recursos adicionales que corresponderán al proceso electoral de 2027.

Se trata de los partidos nacionales PAZ y Somos México, así como del instituto local Compromiso Social, cuyos registros comenzaron a surtir efectos desde el pasado 1 de julio.

Su llegada amplía a 10 el número de fuerzas políticas con derecho a recibir financiamiento público estatal y ocurre en un año en el que el presupuesto destinado a los partidos alcanza aproximadamente 144.5 millones de pesos entre actividades ordinarias y específicas.

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En el 2025, el programa de financiamiento a partidos políticos había recibido 134.1 millones de pesos, de modo que la bolsa prevista para 2026 es aproximadamente 10.4 millones superior.

El incremento no puede atribuirse exclusivamente a las nuevas fuerzas, debido a que el financiamiento anual de los partidos se actualiza conforme a las fórmulas legales aplicables. Sin embargo, PAZ, Somos México y Compromiso Social sí añaden nuevos beneficiarios al reparto.

Casi cuatro millones por seis meses

Para el periodo julio-diciembre de este año, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) aprobó una bolsa de 3 millones 941 mil 482.84 pesos para financiar las actividades ordinarias de los tres partidos recién incorporados.

Eso representa aproximadamente 1 millón 313 mil 827 pesos para cada uno durante los seis meses restantes de 2026.

El cálculo corresponde al 2 por cientodel financiamiento anual destinado a actividades ordinarias permanentes y posteriormente se ajusta al periodo efectivo de registro.

Los tres partidos también participan en la redistribución de recursos para actividades específicas, conforme a las reglas electorales aplicables.

Otros siete ya reciben casi 139 millones

Antes de las nuevas incorporaciones, siete partidos contaban con financiamiento público estatal para este año.

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De acuerdo con la información publicada por el IEPAC, Morena encabeza el reparto con alrededor de 46 millones de pesos entre actividades ordinarias y específicas; el PAN recibe 39.3 millones; el PRI, 14.1 millones; Movimiento Ciudadano, 11.4 millones; PT y PVEM rondan 9.7 millones cada uno, y Nueva Alianza Yucatán recibe cerca de 8.7 millones.

En conjunto, esos siete institutos políticos representan alrededor de 139 millones de pesos antes de considerar completamente la incorporación de las tres nuevas fuerzas.

La distribución no es igualitaria entre los partidos existentes porque una parte de los recursos depende de la votación obtenida en la elección anterior. Ese antecedente todavía no existe para PAZ, Somos México y Compromiso Social en Yucatán.

En 2027 recibirían alrededor de 7.8 millones

El presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, explicó que los partidos de nueva creación reciben inicialmente el porcentaje establecido en la legislación al no contar todavía con resultados electorales locales que permitan calcular una distribución basada en votos.

Para 2027, estimó que cada uno podría recibir alrededor de 2.6 millones de pesos para actividades ordinarias, aproximadamente el doble de lo que percibirán durante los seis meses de este año.

Los tres sumarían así cerca de 7.8 millones de pesos el próximo año. Al agregar los 3.9 millones correspondientes a la segunda mitad de 2026, el financiamiento ordinario acumulado rondaría 11.7 millones de pesos.

El costo todavía será mayor

La cantidad no será definitiva. Bates Aguilar reconoció que aún falta determinar cuánto corresponderá a los partidos por obtención del voto y qué monto adicional recibirán para financiar campañas durante el proceso electoral de 2027.

“En este momento no lo tengo. En próximos días estaremos con claridad para darles el tema”, respondió cuando se le preguntó por el costo total previsto para el próximo año.

Por ello, los 11.7 millones de pesos deben considerarse un piso y no el costo final de la incorporación de las tres nuevas fuerzas al sistema político estatal.

Además del financiamiento ordinario, en año electoral los partidos reciben recursos específicos destinados a campañas, cuya distribución dependerá de las fórmulas previstas en la legislación y de los acuerdos que apruebe el Consejo General del IEPAC.