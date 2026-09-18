CFE cancela megaapagón en 26 comunidades de Hopelchén este 19 de septiembre

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, sin hacerlo oficial, canceló la suspensión de la energía eléctrica que tenía prevista para este sábado, para la realización de mantenimiento a su infraestructura, por lo cual dejaría sin servicio a 26 comunidades cheneras. Fueron comisarios municipales y presidentes de las Juntas Municipales de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón quienes confirmaron que no habrá suspensión del servicio.

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Trascendió antes del mediodía de este viernes que la CFE ya no realizaría esos trabajos y, por tanto, no suspendería el servicio en 26 localidades cheneras de las tres Juntas Municipales.

CFE no ha confirmado oficialmente la cancelación

El reportero intentó localizar vía telefónica al ingeniero Carlos A. Vázquez Encalada, jefe de la Oficina de Mantenimiento y Construcción en el Área de Distribución Hopelchén, pero fue imposible y no se pudieron confirmar esos rumores que corrieron antes del mediodía de este viernes a través de esa empresa.

Se localizó vía telefónica a David Rivero Medina y Yanuario Ayil Torres, comisarios municipales de las comunidades de Xcupil e Iturbide, quienes confirmaron que no habrá suspensión de la energía eléctrica para este sábado en 26 comunidades cheneras, tal como se había programado por esa empresa, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

De igual manera, se localizó a Marcelo Chan Euán, Ocelli Pech Uc y Ricardo Canché Chablé, presidentes de las Juntas Municipales de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón, respectivamente, quienes también confirmaron que no habrá suspensión de la energía eléctrica para este sábado y que quedó cancelada hasta nuevo aviso, con fecha por definir por parte de la CFE.

Productores de Hopelchén evitarán afectaciones

Chan Euán señaló que dialogó con directivos de la CFE en Campeche y le comentaron que no suspenderán el servicio porque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, está realizando actualizaciones en sus programas productivos y, de cortar el servicio, estarían afectando a los productores cheneros que han sido citados este sábado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, Cader, de Dzibalchén y Hopelchén, respectivamente.

Por otro lado, como oportunamente informó Por Esto!, este sábado 26 comunidades del municipio de Hopelchén se quedarían sin energía eléctrica durante ocho horas, debido a trabajos que realizaría la CFE, los cuales ha denominado “trabajos bajo licencia en muerto en línea de media tensión”. Cuatro comunidades no sufrirían afectaciones.

Sin embargo, la CFE canceló este viernes por la mañana la realización de esos trabajos y, por consiguiente, no será suspendido el servicio de energía eléctrica en esas 26 comunidades cheneras y una del municipio de Campeche.

JGH