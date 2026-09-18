Localizan con vida a joven reportado como extraviado en zona de monte de Chemax

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal de Chemax, familiares y pobladores, localizaron con vida a Valentín Pool Canche, de 25 años de edad, quien había sido reportado como extraviado desde ayer en una zona de monte de este municipio.

De acuerdo con la información proporcionada, el joven ingresó al monte y posteriormente se comunicó por teléfono para informar que se encontraba desorientado y no lograba encontrar la salida. Ante esta situación, desde ayer se organizaron recorridos para tratar de ubicarlo.

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Este viernes, las labores de búsqueda fueron reforzadas con la participación de agentes estatales y municipales, además de familiares y vecinos de la comunidad, quienes recorrieron distintos puntos de la zona.

Valentín fue localizado mientras caminaba por un camino de terracería, aparentemente en busca de una vía para salir del área de monte. Tras ser encontrado, paramédicos de la SSP realizaron una valoración médica.

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Los especialistas determinaron que el joven no requería traslado a un hospital, por lo que fue entregado a sus familiares para continuar bajo su cuidado.