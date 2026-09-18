Desclasifican declaraciones patrimoniales de Rafael Ojeda y otros 77 integrantes de Marina

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este viernes 18 de septiembre que fueron desclasificadas las declaraciones patrimoniales y de intereses de 69 integrantes en activo de la Secretaría de Marina y nueve exfuncionarios de la dependencia.

Entre los documentos liberados se encuentran los correspondientes al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia indicó que las versiones públicas de las declaraciones ya pueden consultarse mediante la plataforma DeclaraNet, luego de que la propia Marina solicitara retirar la reserva que protegía estos documentos.

Hasta días antes, la información patrimonial de Ojeda Durán aparecía clasificada por razones de seguridad nacional y estaba prevista para permanecer bajo reserva hasta 2030.

¿Por qué fueron desclasificadas las declaraciones de Rafael Ojeda?

De acuerdo con la información difundida este viernes, el procedimiento comenzó el 16 de septiembre, cuando la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina solicitó formalmente la desclasificación.

Previamente, el Comité de Transparencia de la institución había aprobado retirar el carácter reservado mediante el acta 149/26.

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La Secretaría Anticorrupción sostuvo que la publicación de estos documentos busca ampliar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y facilitar el acceso ciudadano a información relacionada con personas servidoras públicas.

La liberación ocurre después de que legisladoras del PAN solicitaran públicamente que la dependencia hiciera accesibles las declaraciones de Ojeda Durán, cuya información patrimonial permanecía restringida en DeclaraNet.

Sheinbaum niega investigación penal contra Rafael Ojeda

La desclasificación coincide con cuestionamientos públicos sobre el exsecretario de Marina por el proceso judicial relacionado con sus sobrinos políticos, señalados en investigaciones por presunto contrabando de combustibles.

Este mismo viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Ojeda Durán “no está escondido” y afirmó que no existe una carpeta de investigación ni una acusación penal en su contra.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa la desclasificación de Declaraciones Patrimoniales de Personal activo y ex funcionarios de la @SEMAR_mx



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La mandataria explicó que el exsecretario fue solicitado como testigo por la defensa de una de las personas detenidas y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial resolver si comparece y bajo qué condiciones.

Información publicada previamente señalaba que Ojeda Durán había sido requerido para declarar dentro del proceso contra Fernando Farías Laguna, aunque esa citación no implica que tenga calidad de imputado.

La apertura de las declaraciones patrimoniales modifica la situación que prevalecía apenas esta semana, cuando los registros del exsecretario todavía aparecían como reservados en la plataforma gubernamental.

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