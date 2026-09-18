Inquieta a vecinos de Hunucmá altar de la Santa Muerte colocado en un parque público

Vecinos de la colonia Tres Reyes en Hunucmá manifestaron su inquietud luego de que una imagen de la Santa Muerte fuera colocada en una pequeña construcción de cemento ubicada en un parque público, cerca de un establecimiento conocido como La Laguna Azul, al Oriente de la población.

De acuerdo con los habitantes, se desconoce quién colocó la figura y con qué finalidad. La imagen fue localizada acompañada de una bandera que sostenía un billete, al parecer de dólar, además de un mensaje escrito sobre un plástico de color negro.

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Ante el hallazgo, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para conocer el origen de la figura y determinar si existe alguna situación relacionada con su colocación en este espacio público.

La presencia de la imagen generó comentarios entre habitantes, principalmente por tratarse de un elemento que no es común encontrar en parques o espacios de uso público. Algunos vecinos manifestaron sentirse inquietos ante una situación cuyo motivo desconocen.

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Los habitantes señalaron que prefieren evitar especulaciones sobre el significado del altar o de los objetos colocados junto a la imagen, y consideraron conveniente que cualquier práctica religiosa o de culto se realice respetando los espacios públicos y evitando situaciones que puedan generar confusión entre la población.