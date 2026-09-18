Responsables del lago de Plaza La Isla en Mérida serían multados por más de un mpd tras confirmar “ameba comecerebros”

Hasta 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de un millón 700 mil pesos, podría alcanzar la sanción económica contra los responsables del lago artificial donde se detectó la presencia de Naegleria fowleri, además de medidas de impacto ambiental y acciones de seguimiento epidemiológico, informó el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa.

La resolución ya fue elaborada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y este viernes sería entregada al responsable de la empresa, luego de las incidencias detectadas por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 245.

Alcocer Gamboa explicó que la empresa deberá atender las observaciones establecidas en el dictamen y, una vez corregidas, solicitar nuevamente la intervención del Departamento de Salud Ambiental para verificar que las irregularidades hayan sido subsanadas.

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La sanción económica, precisó, forma parte de un conjunto de medidas que contempla también acciones de impacto ambiental, acompañamiento y seguimiento, así como corresponsabilidad en la vigilancia epidemiológica de las personas que estuvieron expuestas al cuerpo de agua.

En este último punto, la SSY mantiene bajo vigilancia a 180 personas de las 361 que tuvieron contacto con el lago. Aproximadamente 80 por ciento de los usuarios expuestos eran menores de edad y esa misma proporción se mantiene entre quienes continúan bajo observación.

Hasta ahora, ninguna de las personas que permanece en seguimiento ha presentado síntomas relacionados con la meningoencefalitis amebiana primaria. Este viernes concluye el primer ciclo de vigilancia de 15 días, aunque el monitoreo continuará hasta el próximo 4 de octubre.

El secretario señaló que, después del primer periodo, el riesgo disminuye considerablemente, pero pidió a las familias mantenerse atentas a las llamadas del personal de Salud Pública y reportar cualquier síntoma durante la segunda etapa de vigilancia.

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Sobre otros cuerpos de agua, Alcocer Gamboa indicó que las amebas de vida libre pueden proliferar en distintos ambientes acuáticos, por lo que recomendó precaución al realizar actividades recreativas, acuáticas o laborales. Aclaró que el lago involucrado es artificial, está contenido por una geomembrana y no tiene conexión con otros cuerpos de agua.

La dependencia tampoco había realizado revisiones específicas previas al lago, debido a que corresponde a los prestadores del servicio cumplir con la normatividad sanitaria. No obstante, mantiene vigilancia aleatoria en cenotes y otros cuerpos de agua del Estado.

Para una eventual reapertura, la empresa deberá realizar el saneamiento del lago y posteriormente solicitar una nueva verificación. La SSY tomará muestras y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública deberá confirmar que el agua sea segura antes de levantar la suspensión de actividades.