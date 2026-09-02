¡Van por el rescate del pulpo! Tec de Lerma retomará su reproducción

Ante la depredación imparable de especies marinas por parte de pescadores ribereños que abandonaron la captura tradicional para apostar por artes de pesca prohibidos, como el uso de buzos con compresor, el Instituto Tecnológico de Lerma, en Campeche, volverá a arrancar el programa de reproducción de pulpo y hasta de pepino de mar en sus instalaciones, anunció Jhon Henry Rojas Alonso, director de dicho plantel educativo.

Fue hace unos 15 años cuando, en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca (Inpesca), este instituto hizo historia al lograr reproducir por primera vez en cautiverio a los octópodos, con lo que contribuyó a evitar que dicha pesquería desapareciera al liberar ejemplares en las costas campechanas.

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El esfuerzo fue valorado poco por los dueños de embarcaciones ribereñas que, ante la falta de reforzamiento de la vigilancia en alta mar, siguieron invirtiendo en la pesca ilegal, como la colocación de llantas y hasta bloques en el fondo marino para utilizarlos como trampas y capturar el mayor número de pulpos, sin medir las consecuencias que esto les ocasionará en los próximos años, además de contribuir a la contaminación de los mares.

Por esta razón, en un nuevo esfuerzo, el Instituto Tecnológico de Lerma volverá a luchar por la proeza de reproducir pulpos y, en espera de hacer lo mismo con el pepino de mar, una especie muy codiciada por el mercado asiático, que actualmente se paga fresco en 558 pesos mexicanos el kilo y hasta en siete mil pesos, o tres mil 500 dólares, ya procesado, seco o deshidratado, producto que es utilizado para gastronomía y medicina.

“Ya estamos en pláticas con Inpesca con el tema del pulpo. Hemos ido por etapas; comenzamos con los proyectos de la tilapia y el camarón, del cual ya tenemos los reproductores. El proyecto del pulpo tiene como objetivo la repoblación, porque crecerlo es muy caro, por lo cual los liberaremos al mar para que la naturaleza haga su trabajo y ayude a contrarrestar los efectos de su depredación por pescadores furtivos”, explicó el también doctor Rojas Alonso.

Esto, al detallar que el proyecto de reproducción del pulpo podría iniciar a finales de este año o a principios de 2027, para dar paso al siguiente reto, que es lograr por primera vez la reproducción del pepino de mar.

“Con este proyecto pondremos nuestro granito de arena para demostrarles a las autoridades federales y estatales que se puede, y que se fijen en nosotros e inviertan más recursos, porque se requieren más instalaciones en el Tec de Lerma, que es punta de lanza en el tema de la producción de especies marinas por medio de los proyectos de acuacultura”, indicó Rojas Alonso.

De lograr estos proyectos, el director del Tecnológico de Lerma indicó que las autoridades deben hacer énfasis en el tema de educación y cultura con los pescadores, para que dejen de acabar con los recursos pesqueros, al igual que reforzar las acciones de vigilancia y sanciones.

“El último proyecto en el que vamos a incursionar es el caso del pepino. En las mismas condiciones, pretendemos hacer producción comunitaria, liberarlo en ciertas medidas que se obtengan en laboratorios y liberarlos en el mar en comunidades de pescadores que se encarguen de cuidarlo y no capturarlo hasta que tenga cierta medida, y que no lo desaparezcan por completo; que lo cuiden”, señaló Rojas Alonso.