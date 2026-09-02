Descuidan San Román durante la feria: enfrenta baches, basura y un registro abierto

A pesar del inicio de la tradicional Feria de San Román, vecinos del barrio denunciaron que las autoridades municipales mantienen en el abandono diversos espacios públicos, calles y servicios, entre ellos un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que permanece abierto desde hace meses y representa un riesgo para automovilistas y peatones.

Los habitantes señalaron que, mientras el Ayuntamiento de Campeche avanza con el cobro de permisos a fiesteros y vendedores, las labores de mantenimiento y rehabilitación en el sector continúan pendientes.

Uno de los principales reclamos es la falta de atención al parque de San Román, cuya rehabilitación ha sido solicitada desde hace tiempo por los vecinos, quienes incluso cuestionaron las condiciones actuales del denominado Barrio Mágico.

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“Ni porque ya comenzaron con los cobros de espacios para los fiesteros y puestos de comida, las autoridades municipales no invierten ni un peso; al contrario, no tapan los baches que llevan años abiertos y mucho menos los que abren los del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)”, manifestó Candy Durán, vecina del lugar.

Como ejemplo, señaló la calle 10, entre La Victoria y Ascencio, donde, de acuerdo con los habitantes, se acumulan constantemente residuos debido a la falta de labores de limpieza.

Liz León, habitante del sector, afirmó que los baches son un problema de años en distintas calles del barrio y cuestionó que, pese al pago de impuestos y servicios, no exista una atención suficiente a las necesidades de la zona.

A esta problemática se suma el deterioro de antiguos postes de concreto y, principalmente, un registro de la CFE ubicado frente al Santuario del Cristo Negro de San Román, en el cruce de las calles Bravo y 10.

De acuerdo con los vecinos, el registro lleva meses sin tapa y en su interior permanecen cables de alta tensión. Para evitar accidentes, ciudadanos han colocado objetos como llantas y otros materiales, luego de que algunos vehículos cayeran al hoyanco y resultaran dañados.

“Lleva meses destapado el registro y los vecinos le han puesto de todo, hasta llantas de vehículos que cayeron al fondo, y ya varios automóviles se han dañado al caer. Ni siquiera las autoridades de Protección Civil del Ayuntamiento hacen caso”, señaló Delfín Can, vecino.

El habitante aseguró que personal de Protección Civil acudió al sector por la instalación de juegos de la feria, pero, según su versión, no atendió el llamado relacionado con el registro abierto.

Los vecinos consideraron que, al menos, deberían colocarse cinta preventiva o conos para advertir a conductores y peatones sobre el peligro, mientras la CFE realiza la reparación correspondiente.

La preocupación aumenta con el inicio de la Feria de San Román, debido al incremento en el tránsito vehicular y peatonal que se registra en la zona durante estos días.

“Es el colmo que ni con la realización de eventos las autoridades atiendan las demandas; sí los vemos enfocados en la recaudación de cobros de permisos”, expresó Dismario Cabrera, estudiante.

Los habitantes advirtieron que el registro abierto podría provocar nuevos accidentes, por lo que pidieron a las autoridades municipales y a la CFE intervenir antes de que ocurra una tragedia.