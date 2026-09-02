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Onda Tropical 34: ¿Cuándo regresarán las lluvias a Campeche?

La Onda Tropical 34 cruzará la Península de Yucatán y favorecerá lluvias moderadas a fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento en Campeche.

Por Alex Pech

2 de sept de 2026

2 min

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Campeche pasará del calor extremo a lluvias y tormentas por la Onda Tropical 34
Campeche pasará del calor extremo a lluvias y tormentas por la Onda Tropical 34

Aunque se mantienen las temperaturas calurosas, las fuertes lluvias y tormentas regresarían a Campeche y al resto de la Península de Yucatán como efecto de la Onda Tropical 34. Hasta ayer prevalecía un ambiente de altas temperaturas en toda la región, con máximas cercanas a los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 45.

La Onda Tropical 34 se ubicaba sobre el Golfo de Honduras y se desplazaba hacia el oeste. Se prevé que cruce la Península de Yucatán e interactúe con un canal de baja presión sobre la región, además de la afluencia de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la península.

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Por lo anterior, en Campeche se prevé ambiente caluroso, cielo despejado a medio nublado, con aumento de nubosidad durante la tarde y lluvias moderadas, algunas puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

En cuanto a la Tormenta Tropical “Edouard”, con centro en 29.5 grados Norte y 93.4 grados Oeste, hasta ayer se ubicaba a 30 kilómetros al sur-suroeste de Cameron, Luisiana, y a 600 kilómetros al este-noreste de Barra del Mezquital, Tamaulipas. Presentaba vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h; se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h y registraba una presión mínima central de mil hectopascales.

Este sistema no representa una amenaza para el territorio nacional. Se mantiene bajo vigilancia y se informará sobre su evolución.

Ayer, nuevamente, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Escárcega y Candelaria, donde el termómetro marcó 39 grados en la máxima y 25 en la mínima.

Les siguió la cabecera municipal de Carmen, con 38 grados de máxima y 26 de mínima.

En Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, el calor alcanzó los 37 grados centígrados como máxima, con 24 en la mínima.

En Hopelchén y Calakmul, el termómetro marcó 36 grados como máxima y 32 como mínima.

Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos que se emiten diariamente.

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