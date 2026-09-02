Galilea Montijo habla sobre el estado de salud de Aldo Rendón tras su salida de LCDLFM

La conductora Galilea Montijo rompió el silencio en la emisión matutina del programa “Hoy" de este miércoles 2 de septiembre de 2026 para aclarar los motivos de la sorpresiva salida del estilista e influencer Aldo Rendón de ‘La Casa de los Famosos México’, misma que sorprendió a sus seguidores y gran parte del público.

La presentadora desmintió versiones sobre un posible despido por controversias en redes sociales y aseguró que la decisión de la producción se tomó exclusivamente por razones de salud que requieren atención inmediata fuera del reality show, llevando a la salida del influencer de la competencia.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el estado de salud de Aldo Rendón?

Durante su intervención, Montijo compartió detalles sobre cómo vivió la producción este momento crítico. Reveló que el participante venía presentando malestares físicos constantes que lo llevaron a acudir en repetidas ocasiones al confesionario para recibir revisiones médicas.

Tras los análisis correspondientes, el equipo médico determinó que debía comenzar un tratamiento que no podía realizarse dentro del show. Montijo enfatizó que la salida no fue sencilla de asimilar para el diseñador de imagen, quien se resistía a abandonar la competencia. "Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento", aseguró la tapatía.

Por su parte, al momento de despedirse de sus compañeros en la casa, el propio Aldo Rendón pidió calma al público y a los habitantes asegurando: "Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando".

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