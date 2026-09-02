'Hormiga' González anota su primer gol en Europa en la victoria del Olympiacos 4-0 sobre AEL

El delantero mexicano Armando 'Hormiga' González se estrenó como artillero del Olympiacos este miércoles al anotar su primer gol en el futbol europeo, al concretar un remate de cabeza que terminó sacudiendo las redes.

El exgoleador de las Chivas saltó al terreno de juego en el once titular del Olympiacos para enfrentar al AEL, en un partido correspondiente al torneo de Copa de Grecia.

¡Primer gol de la Hormiga González en Europa! Además, haciendo lo que mejor sabe, encontrar espacios para desmarcarse y definir de primera. Le va a ir bien en Grecia. pic.twitter.com/i2er16lYsR — Martín del Palacio (@martindelp) September 2, 2026

Fue al minuto 34 del encuentro, cuando la 'Hormiga' anotó su primer gol con su nuevo equipo y lo celebró con su tradicional "Kame hame ha" de la famosa serie Dragon Ball.

El joven mexicano fue felicitado por sus compañeros tras su anotación, además, redondeó su actuación con una gran asistencia que terminó en otra anotación para el Olympiacos.

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La 'Hormiga' González concretó su pase al futbol europeo luego de ser el goleador del torneo Apertura 2025 con 12 goles y de haber participado en el Mundial 2026, en el que jugó 14 minutos en el partido inaugural del Tri ante Sudáfrica.