Pensión Bienestar septiembre 2026 en Campeche: ¿quién cobra el jueves 3 de septiembre?

Los pagos de las Pensiones para el Bienestar continúan esta semana en Campeche y el resto del país, luego de que el Gobierno de México inició la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026.

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De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 3 de septiembre será turno de las personas cuya primera letra del primer apellido sea la C, mientras que los beneficiarios con esta misma inicial también tendrán una segunda jornada de depósitos el viernes 4.

Los recursos son depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los derechohabientes no necesitan acudir a una sucursal para recibir el dinero ni retirarlo en la misma fecha en que se realiza el depósito.

¿Quién cobra la Pensión Bienestar este jueves 3 de septiembre?

El calendario establece que los depósitos se realizan de manera escalonada tomando como referencia la primera letra del primer apellido del beneficiario. La dispersión comenzó el martes 1 de septiembre con la letra A, continuó este miércoles 2 con la B y el jueves 3 será el turno de la C.

Debido al número de beneficiarios, la letra C contará con dos días de pago, jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Posteriormente, los depósitos se reanudarán el lunes 7 para las personas cuyos primeros apellidos comiencen con las letras D, E y F.

El calendario se mantendrá vigente hasta el viernes 25 de septiembre, cuando concluirá la dispersión para las personas con apellidos que comiencen con W, X, Y y Z.

¿Cuánto reciben los adultos mayores en septiembre?

Los adultos mayores incorporados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben durante 2026 un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, por lo que esa es la cantidad correspondiente al periodo septiembre-octubre.

El calendario también contempla otros programas, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Para este bimestre, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos, mientras que las personas beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad reciben 3 mil 300 pesos.

Calendario de pagos de septiembre 2026

Después de los depósitos programados para este jueves, el calendario continuará de la siguiente manera: la letra C también recibirá pago el viernes 4; D, E y F, el lunes 7; G, martes 8 y miércoles 9; H, I, J y K, jueves 10; L, viernes 11; M, lunes 14 y martes 15; N, Ñ y O, jueves 17; P y Q, viernes 18; R, lunes 21 y martes 22; S, miércoles 23; T, U y V, jueves 24, y finalmente W, X, Y y Z, el viernes 25 de septiembre.

Los beneficiarios pueden disponer del recurso a partir del día en que reciben el depósito, aunque no es necesario retirarlo inmediatamente, ya que el dinero permanece disponible en su cuenta del Banco del Bienestar.

El calendario oficial puede consultarse directamente en Programas para el Bienestar, donde se encuentran las fechas correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026.

JGH