Congreso de Campeche participará en foros para crear ley de protección a periodistas y activistas

El Congreso del Estado de Campeche participará en los foros convocados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para analizar las condiciones de protección de periodistas y activistas en la entidad, informó Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente del Poder Legislativo.

Señaló que el Poder Legislativo recibió la invitación para participar en este espacio de diálogo, al cual también se incorporó el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Explicó que la representación del Congreso tendrá una función de acompañamiento y escucha, con el propósito de conocer de primera mano las inquietudes, propuestas y planteamientos de quienes acudan al encuentro.

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El presidente del Congreso estatal indicó que, una vez concluidos los foros, corresponderá a los legisladores analizar las aportaciones y traducirlas en propuestas que puedan incorporarse al proceso legislativo.

El objetivo, dijo, consiste en construir un dictamen positivo e integral que permita a Campeche contar con una legislación específica para la defensa de periodistas y activistas en favor de los derechos humanos.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, los trabajos están previstos para los días 3 y 4 de septiembre y tendrán como sede el municipio de Campeche.

Aclaró que, en esta primera etapa, los foros no contemplan actividades en Ciudad del Carmen ni en los demás municipios del estado, por lo que la participación se concentrará en la capital.

Jiménez Gutiérrez destacó que el Congreso permanecerá atento a las preocupaciones que se expresen durante las jornadas de diálogo.

Las opiniones y propuestas que surjan de este ejercicio serán objeto de análisis para determinar cuáles pueden convertirse en planteamientos normativos y contribuir a la elaboración de una ley que responda a las condiciones de Campeche.

El presidente del Poder Legislativo también confirmó que el Ejecutivo estatal ya presentó una iniciativa relacionada con la protección de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

Ante ello, Jiménez Gutiérrez consideró que las aportaciones obtenidas durante los foros permitirán enriquecer la propuesta y ampliar el análisis antes de que avance hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.