Autos clásicos recorrerán Campeche del 24 al 26 de septiembre: por estos municipios pasarán

Los aficionados al automovilismo podrán observar una caravana de vehículos clásicos que recorrerá diferentes municipios de Campeche esta semana, como parte de la quinta edición del Unique Rally Clásico 2026.

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El evento se realizará del jueves 24 al sábado 26 de septiembre y tendrá como sedes Ciudad del Carmen, Escárcega, Champotón y San Francisco de Campeche, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo estatal.

¿Qué municipios recorrerán los autos clásicos?

La ruta anunciada comprende cuatro municipios campechanos:

Carmen, con actividades en Ciudad del Carmen.

Escárcega.

Champotón.

Campeche, con llegada a la capital del estado.

A lo largo del recorrido se realizarán exhibiciones automovilísticas, donde habitantes y visitantes podrán apreciar los modelos participantes. El programa también contempla jornadas de labor social en beneficio de las comunidades incluidas en la ruta.

El Unique Rally Clásico es una competencia de regularidad, modalidad en la que los participantes deben respetar velocidades y tiempos establecidos durante el trayecto. Además del aspecto deportivo, busca promover los atractivos culturales, turísticos y gastronómicos de los destinos visitados.

El anuncio oficial confirma las fechas y los municipios, aunque todavía no detalla los horarios ni los puntos exactos donde se realizarán las exhibiciones. Se espera que esta información sea difundida antes del arranque de la caravana.

JGH