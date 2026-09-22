¡Foco rojo en Hopelchén! Asignan más policías a Bolonchén de Rejón tras violencia y amenazas

Luego de que hace dos semanas fue ejecutado un sujeto con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, la Policía Municipal ha reforzado de manera permanente la vigilancia y seguridad en la comunidad de Bolonchén de Rejón. Este martes fueron asignadas dos cuatrimotos más y dos elementos, informó Roberto Carlos España Chan, comandante policial, quien señaló que no ha habido detenciones de alto impacto, solo administrativas.

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En entrevista, el jefe policial mencionó que Bolonchén de Rejón ha sido considerado como foco rojo en las últimas semanas en el tema de seguridad, pues entre los meses de agosto y septiembre ocurrieron acontecimientos de alto impacto: una vivienda fue baleada, se encontraron mantas con mensajes amedrentadores y una persona fue ejecutada el pasado domingo 6 de septiembre.

El comandante Roberto Carlos España Chan calificó a la comunidad como foco rojo de seguridad. / Mauriel Koh

Además, indicó que el domingo 13 de septiembre empezaron a circular audios de WhatsApp con presuntas amenazas de balacera durante los festejos patrios. Esto generó temor entre la población, lo que obligó al presidente de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Ricardo Canché Chablé, a cancelar los eventos alusivos a las fiestas patrias, incluyendo el desfile, la kermés, el protocolo del Grito de Independencia y los bailes populares.

Respecto a la comunidad, donde se han registrado sucesos que impactaron a la ciudadanía, se ha reforzado la vigilancia todos los días y principalmente los fines de semana mediante filtros, operativos sorpresa, patrullajes en convoy y puestos de control. Todo esto por instrucciones de la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, para darle especial atención al área.

El despliegue policial permanente busca devolver la paz y tranquilidad a los habitantes. / Mauriel Koh

El comandante añadió que en los últimos días no se han registrado detenciones de alto impacto en Bolonchén de Rejón, limitándose únicamente a arrestos por faltas administrativas, como conducir bajo los efectos del alcohol o escandalizar en la vía pública.

"Tenemos las instrucciones de devolver la tranquilidad al poblado de Bolonchén de Rejón. Hay una patrulla tipo pick-up, una motocicleta patrulla con seis elementos, y este martes, con las nuevas cuatrimotos que el Ayuntamiento dotó a la Policía Municipal, dos unidades de ese tipo serán asignadas a la comunidad con dos elementos policiacos más", puntualizó.

JGH