Payasos toman Campeche: ¿dónde ver los espectáculos gratuitos este martes 22 de septiembre?

Las familias campechanas podrán disfrutar este martes 22 de septiembre de espectáculos gratuitos de magia, concursos y presentaciones de payasos en el Domo del Jaguar, ubicado en la Concha Acústica de San Román.

Noticia Destacada ¡Campeche se pinta de colores! Más de 100 payasos llegarán para tres días de talleres, desfiles, espectáculos y competencias.

La invitación fue difundida por el payaso Mario Crispín, quien informó que la entrada será libre para toda la ciudadanía. Las actividades forman parte del Congreso Internacional de Payasos “Campeche se Pinta de Colores: ¡El último y nos vamos!”, que se realiza del 21 al 23 de septiembre.

¿Qué actividades habrá este martes?

El programa contempla presentaciones de magia, competencias de payasos y la participación de artistas procedentes de diferentes estados de la República, además de invitados internacionales. También habrá premios en efectivo para los ganadores de algunos concursos.

Entre las principales competencias se encuentra el Duelo de Titanes, donde payasos con experiencia buscarán obtener el “Zapatito de Oro”. El encuentro también incluye talleres y venta de artículos relacionados con esta actividad artística.

Como parte del congreso se programó un desfile desde las Letras de Campeche hasta el Domo del Jaguar. Las actividades continuarán el miércoles 23 de septiembre con el cierre del encuentro en Playa Bonita.

JGH