Congreso de Campeche presume récord: 549 intervenciones y 243 asuntos tratados

Con 243 asuntos legislativos tratados, de los cuales 67 por ciento corresponden a iniciativas y reformas de leyes, y 33 por ciento a proposiciones con punto de acuerdo, la LXV Legislatura del Congreso del Estado rindió ayer su segundo informe de labores.

Durante la sesión solemne celebrada en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, José Antonio Jiménez Gutiérrez, informó que, durante el segundo año de ejercicio, las y los diputados de Morena, MC, PRI, PAN, PT, PVEM e independientes realizaron 549 intervenciones en tribuna, cifra que, aseguró, representa el número más alto registrado en la historia del Congreso Estatal. De los 243 asuntos atendidos, alrededor de 163 estuvieron relacionados con modifi caciones al marco jurídico estatal y unos 80 correspondieron a puntos de acuerdo.

Noticia Destacada Payasos toman Campeche: ¿dónde ver los espectáculos gratuitos este martes 22 de septiembre?

En materia constitucional, el Congreso de Campeche dio trámite y aprobó seis minutas enviadas por el Congreso de la Unión, relacionadas con reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos alcances impactan la vida pública nacional y estatal.

Entre los principales resultados legislativos, Jiménez Gutiérrez destacó las reformas para garantizar una crianza positiva y respetuosa, prohibir el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como establecer la obligación de consultar a menores cuando las decisiones de las autoridades afecten directamente sus derechos, utilizando un lenguaje acorde con su edad, características y lengua.

Se estableció en la legislación la obligación de garantizar transporte escolar gratuito para estudiantes de comunidades apartadas; se eliminó la adopción simple y se creó un mecanismo para proteger a menores en orfandad a consecuencia de feminicidio. Además, se obligó al sector salud a informar al Ministerio Público sobre indicios de embarazo, abuso o violencia sexual infantil, y se incorporaron disposiciones contra la violencia digital.

En materia de género, resaltó reformas para combatir la violencia familiar, obstétrica, vicaria, sexual, química y digital, incluida aquella cometida mediante inteligencia artifi cial, además de aumentar las sanciones cuando la violencia sexual ocurra en espacios públicos.

Para el sector pesquero se aprobaron medidas contra el robo de productos, embarcaciones, motores y artes de pesca, así como disposiciones de trazabilidad para sancionar a quienes compren, vendan o comercialicen productos durante periodos de veda. También se incorporó la protección de la salud de pescadores expuestos al uso de compresores.

El informe incluyó reformas para reconocer y proteger a mujeres agrarias, adultos mayores y personas dentro del espectro autista, cuya legislación fue resultado de la primera consulta pública realizada por el Congreso en esta materia.

En salud, se destacó la incorporación de acciones para prevenir el cáncer de mama y cervicouterino, el embarazo adolescente y las enfermedades bucodentales; el reconocimiento de la partería dentro del sistema estatal y la posibilidad de expresar la voluntad de donar órganos mediante la licencia de conducir.

Se resaltó la aprobación de la Ley para la Detección y Atención Oportuna del Cáncer Infantil y de la legislación para la detección y atención urgente de enfermedades ginecológicas incapacitantes, como la endometriosis.

El presidente del Congreso sostuvo que estos resultados se traducen en 151 “frutos” legislativos durante el segundo año de ejercicio, al tiempo que llamó a mantener el trabajo parlamentario durante el último año de la LXV Legislatura.