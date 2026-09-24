Clima en Campeche este viernes 25 de septiembre: continuarán las lluvias y calor de hasta 35 °C

El suroeste de Campeche tendrá el mayor potencial de lluvia en el estado este viernes 25 de septiembre. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, durante el periodo comprendido entre las 08:00 horas del viernes y las 08:00 horas del sábado 26.

Noticia Destacada Fuertes lluvias vuelven a inundar calles de Campeche este jueves; ¿cuándo disminuirán las precipitaciones?

¿Por qué lloverá en Campeche?

El SMN explica que una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, en interacción con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá las precipitaciones en la región. El pronóstico ubica las lluvias más intensas de Campeche en el suroeste del estado; no identifica municipios concretos ni una hora de inicio para cada localidad.

Lluvias y temperaturas para este viernes

Pese a la lluvia, continuará el ambiente caluroso. Para Campeche se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos o inundaciones en zonas bajas, por lo que conviene tomar precauciones al circular.

Aunque el pronóstico nacional también da seguimiento al huracán Polo, este se desplaza frente a las costas del Pacífico. El SMN relaciona las lluvias previstas para Campeche con los sistemas atmosféricos sobre la península de Yucatán.

JGH