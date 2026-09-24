Buscan a Ángel Yair, adolescente de 16 años desaparecido en Ciudad del Carmen

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche difundió un boletín para localizar a Ángel Yair de la Cruz Jiménez, de 16 años, quien fue visto por última vez en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la ficha, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Tila alrededor de las 15:00 horas del 23 de septiembre de 2026. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Al momento en que fue visto por última vez, vestía camisa gris, pantalón azul de mezclilla y tenis negros. Mide aproximadamente 1.52 metros, es de complexión delgada y tez morena, tiene cabello corto, lacio y negro, así como ojos negros.

Quien tenga información que ayude a localizarlo puede comunicarse con la Comisión Local de Búsqueda por WhatsApp al 981 107 0768 o llamar al 981 811 0346.

JGH