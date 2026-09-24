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Buscan a Ángel Yair, adolescente de 16 años desaparecido en Ciudad del Carmen

Buscan a Ángel Yair, joven de 16 años visto por última vez en Ciudad del Carmen. Salió de su hogar en la colonia Tila el 23 de septiembre; desde entonces se desconoce su ubicación.

Por Redacción Por Esto!

24 de sept de 2026

1 min

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Autoridades de Campeche emitieron una alerta de búsqueda para dar con el paradero de un menor.
Autoridades de Campeche emitieron una alerta de búsqueda para dar con el paradero de un menor. / Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche ·

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche difundió un boletín para localizar a Ángel Yair de la Cruz Jiménez, de 16 años, quien fue visto por última vez en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la ficha, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Tila alrededor de las 15:00 horas del 23 de septiembre de 2026. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Al momento en que fue visto por última vez, vestía camisa gris, pantalón azul de mezclilla y tenis negros. Mide aproximadamente 1.52 metros, es de complexión delgada y tez morena, tiene cabello corto, lacio y negro, así como ojos negros.

Quien tenga información que ayude a localizarlo puede comunicarse con la Comisión Local de Búsqueda por WhatsApp al 981 107 0768 o llamar al 981 811 0346.

JGH

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