Catean corralón en la avenida López Portillo por investigación de robo de vehículos en Cancún

Una fuerte movilización de militares y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registró en un corralón que se ubica en la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, en un operativo de cateo por una presunta relación con el delito de robo de vehículos.

Los elementos que participaron en la aplicación del mandamiento judicial llegaron a esas instalaciones la tarde de este jueves y procedieron a iniciar una revisión en el interior, en busca de evidencia de actividades ilícitas.

El predio se ubica en la prolongación de la colonia Tres Reyes, a la altura del puesto carretero de la Policía Municipal, en donde arribó un convoy de unidades del Ejército, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la FGE.

El personal militar proporcionó seguridad perimetral, mientras los agentes de la Policía de Investigación ingresaron al predio para iniciar la diligencia, alrededor de las 16:30 horas, a unos metros de la avenida José López Portillo.

Las primeras versiones señalaron la diligencia fue realizada por la posible utilización de este lugar para el resguardo de vehículos robados, sin que se haya brindado más información.

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Las investigaciones por este delito llevaron a los elementos de la FGE a la localización de estas instalaciones y por este motivo solicitaron una orden de cateo a un Juez, la cual fue concedida para la obtención de posibles indicios de esta conducta delictiva.

Las autoridades no proporcionaron detalles de la investigación que se encuentra en curso, para la posible localización de vehículos con reporte de robo en el interior de este predio.

Cabe señalar que la FGE reportó la semana pasada la realización de un total de 16 operativos de cateo en todo el estado, 10 de estos relacionadas con delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, con un total de 16 personas detenidas.

Otro de los operativos de cateo estuvo relacionada con el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, en un restaurante y coctelería que funcionaba con un bar que proporcionaba servicios sexuales en la avenida Chaca, en la Supermanzana 23, a unos metros de la Terminal de Autobuses ADO, en donde fueron rescatadas 6 mujeres en situación de vulnerabilidad.