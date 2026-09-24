Se incendia pipa cargada con miles de litros de combustible sobre la carretera federal 307 en Tulum

Una pipa que transportaba miles de litros de combustible se incendió la tarde de este jueves sobre la carretera federal 307, en el acceso norte de Tulum, cerca de la caseta de cobro, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia ante el riesgo que representaba la carga que transportaba la unidad.

El siniestro fue reportado por automovilistas y testigos que circulaban por la zona, quienes observaron las llamas y una columna de humo que podía ser apreciada desde distintos puntos de la vía federal. Ante la presencia de combustible en la unidad, se generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar debido a la posibilidad de que el fuego alcanzara el tanque.

Tras recibir los primeros reportes, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otras corporaciones de emergencia se trasladaron hasta el sitio para atender la situación y establecer las medidas de seguridad correspondientes. Las autoridades trabajan en el control del incendio y en la contención de posibles riesgos para los conductores y personas que se encuentran en las inmediaciones.

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Hasta el momento no se ha confirmado si el incendio dejó personas lesionadas o cuáles fueron las circunstancias que provocaron que la pipa comenzara a arder. Tampoco se ha establecido oficialmente el tipo y cantidad exacta de combustible que transportaba la unidad, por lo que estos datos permanecen sujetos a las primeras diligencias de las autoridades.

La emergencia continuaba siendo atendida, mientras los cuerpos especializados realizan labores para sofocar completamente las llamas y garantizar que no exista riesgo de una nueva propagación. La información permanece en proceso y se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles una vez que concluya la intervención en el lugar.