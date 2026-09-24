Fuertes lluvias vuelven a inundar calles de Campeche este jueves; ¿cuándo disminuirán las precipitaciones?

Las lluvias de este jueves 24 de septiembre volvieron a dejar calles inundadas en la ciudad de Campeche. Las imágenes compartidas muestran agua acumulada en vialidades por las que circulan automóviles y motocicletas, mientras continúan las precipitaciones.

Noticia Destacada ¿Dónde lloverá más fuerte en Campeche hoy 24 de septiembre? Esto prevé Protección Civil

En un aviso reciente, Protección Civil reportó lluvias intermitentes de moderadas a fuertes sobre Calkiní, Hecelchakán, Dzitbalché, Tenabo, Hopelchén, Campeche, Champotón, Escárcega y Carmen. La dependencia señaló que las precipitaciones tenderán a debilitarse y disiparse gradualmente en las próximas horas.

Desde temprano, el pronóstico para el estado advertía condiciones atmosféricas inestables, con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y temperaturas calurosas. El reporte atribuyó estas condiciones a un canal de baja presión extendido desde las Bahamas hasta el Canal de Yucatán, asociado a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y al ingreso de humedad del mar Caribe.

Ante el agua acumulada en algunas vialidades, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y evitar cruzar tramos donde no sea posible distinguir la profundidad. Protección Civil pidió a la población tomar precauciones mientras persistan las lluvias.