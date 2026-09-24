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Fuertes lluvias vuelven a inundar calles de Campeche este jueves; ¿cuándo disminuirán las precipitaciones?

Las lluvias del jueves 24 de septiembre volvieron a inundar calles de Campeche. Protección Civil reportó lluvias en nueve municipios y prevé que disminuyan en las siguientes horas.

Jesús García

Por Jesús García

24 de sept de 2026

1 min

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Automovilistas y motociclistas transitaron con severas dificultades sobre las vialidades anegadas por el agua.
Automovilistas y motociclistas transitaron con severas dificultades sobre las vialidades anegadas por el agua. / Especial

Las lluvias de este jueves 24 de septiembre volvieron a dejar calles inundadas en la ciudad de Campeche. Las imágenes compartidas muestran agua acumulada en vialidades por las que circulan automóviles y motocicletas, mientras continúan las precipitaciones.

Protección Civil prevé lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche este jueves 24 de septiembre

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¿Dónde lloverá más fuerte en Campeche hoy 24 de septiembre? Esto prevé Protección Civil

En un aviso reciente, Protección Civil reportó lluvias intermitentes de moderadas a fuertes sobre Calkiní, Hecelchakán, Dzitbalché, Tenabo, Hopelchén, Campeche, Champotón, Escárcega y Carmen. La dependencia señaló que las precipitaciones tenderán a debilitarse y disiparse gradualmente en las próximas horas.

Desde temprano, el pronóstico para el estado advertía condiciones atmosféricas inestables, con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y temperaturas calurosas. El reporte atribuyó estas condiciones a un canal de baja presión extendido desde las Bahamas hasta el Canal de Yucatán, asociado a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y al ingreso de humedad del mar Caribe.

Ante el agua acumulada en algunas vialidades, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y evitar cruzar tramos donde no sea posible distinguir la profundidad. Protección Civil pidió a la población tomar precauciones mientras persistan las lluvias.