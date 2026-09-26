Eliseo Fernández reaparece en Campeche durante el Segundo Informe de Biby Rabelo

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, presentó su Segundo Informe de Gobierno durante un acto realizado en el malecón de la ciudad.

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Aunque la lluvia se hizo presente durante la ceremonia, las condiciones climáticas no interrumpieron el desarrollo del acto protocolario, al que acudieron funcionarios, representantes políticos e invitados especiales.

Durante el acto también destacó la presencia del excandidato a gobernador Eliseo Fernández Montúfar, quien reapareció públicamente en Campeche después de permanecer fuera del Estado durante el desarrollo de diversos asuntos legales.

Sobre su situación jurídica, cabe señalar que en junio de 2026 un Tribunal Colegiado dejó sin efectos la resolución que lo había inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos, por lo que actualmente no existe una inhabilitación firme en su contra.

Al evento acudieron, además, figuras de distintas corrientes políticas, entre ellas el aún priista y expresidente del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz; el expanista Francisco Inurreta Borges y la exdirigente albiazul Nelly Márquez Zapata.

Al evento acudieron Eliseo Fernández Montúfar, Ramón Méndez Lanz, Francisco Inurreta Borges y Nelly Márquez Zapata / Por Esto!

También estuvieron presentes los diputados Delma Rabelo Cuevas, Jorge Abraham Quijano y Miguel Ángel Pool Alpuche, quienes ocuparon lugares entre los invitados al acto.

Por la mañana, Rabelo de la Torre entregó formalmente el documento ante síndicos y regidores durante la Décima Segunda Sesión Solemne de Cabildo.

En el encuentro, la alcaldesa entregó al primer regidor, José Rodrigo Torres Chulín, el Segundo Informe de Gobierno correspondiente a la administración municipal.

“Lo que sostiene a un Gobierno frente a cualquier señalamiento no es la defensa en el discurso, sino la evidencia en los resultados”, afirmó la presidenta municipal durante su intervención.

Señaló que el documento refleja el trabajo de un equipo que tiene como prioridad el bienestar de las familias campechanas y destacó la rendición de cuentas como un principio de Gobierno.

Rabelo de la Torre agradeció a los integrantes del Cabildo por su trabajo y compromiso con los intereses de la ciudadanía, por encima de las diferencias políticas.

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Asimismo, destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha con los gobiernos estatal y federal para atender los principales retos que enfrenta el municipio de Campeche y avanzar en acciones que permitan mejorar los servicios y las condiciones de vida de la población.

JGH