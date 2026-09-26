Salomón Jara designa a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó este sábado 26 de septiembre la designación de Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario estatal señaló que la nueva responsable tendrá como encomienda dar continuidad a los trabajos del Instituto y reforzar la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño.

Jara afirmó que Chávez Cruz cuenta con la experiencia y preparación necesarias para asumir esta responsabilidad dentro del sector educativo estatal.

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz?

Fernanda Chávez Cruz se desempeña como secretaria de Educación Pública de Oaxaca, cargo que asumió en febrero de 2026 como parte de una reestructura del gabinete estatal anunciada por Salomón Jara.

Días antes de este nuevo nombramiento, participó en la entrega de 52 Claves de Centro de Trabajo para escuelas de nueva creación en distintas regiones de Oaxaca, una acción vinculada con la regularización administrativa de planteles.

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Chávez Cruz deberá fortalecer atención al magisterio

El gobernador indicó que una de las prioridades de la nueva encargada de despacho será mantener la atención a docentes, estudiantes y comunidades escolares.

El IEEPO es la institución responsable de coordinar diversos servicios de educación básica en la entidad y mantiene relación directa con el magisterio oaxaqueño.

Hasta el 23 de septiembre, Emilio Montero Pérez aparecía públicamente como director general del Instituto y encabezaba actividades oficiales relacionadas con programas educativos.

He designado a Fernanda Chávez Cruz como encargada de Despacho del @IEEPOGobOax, a quien le he encomendado dar continuidad a los trabajos y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño.



Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta… pic.twitter.com/Sd46AYxESt — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

En su mensaje, Jara no detalló las razones del relevo ni informó si se trata de una designación temporal mientras se define a la persona que ocupará de manera definitiva la dirección del IEEPO.

El gobernador deseó éxito a Fernanda Chávez Cruz y señaló que su nueva encomienda estará enfocada en la educación de niñas, niños y jóvenes de Oaxaca.

IO