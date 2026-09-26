Presidente Trump rechaza plan de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en siete días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 26 de septiembre que rechazó la propuesta presentada por Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, en medio del conflicto que mantiene restringido el tránsito marítimo por esa ruta estratégica.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca antes de abordar el Marine One.

El mandatario sostuvo además que Estados Unidos mantiene “el control total” del estrecho y aseguró que por la zona continúan circulando grandes cantidades de petróleo.

La Casa Blanca había señalado previamente que fuerzas estadounidenses mantienen protegidas las rutas comerciales y que cerca de mil 500 embarcaciones habían transitado bajo ese esquema desde la reanudación del bloqueo en julio.

¿Qué proponía Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz?

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, anunció el viernes que Teherán entregó a Washington, a través de Qatar, un plan concreto para restablecer la navegación normal en Ormuz en siete días.

La propuesta contemplaba un alto al fuego de siete días en Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos congelados.

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Bajo ese esquema, Irán reabriría el estrecho en el sexto día y ambas partes retomarían las negociaciones en el séptimo, con la posibilidad de abordar también el programa nuclear iraní.

Trump dice que el acuerdo iraní “no sería aceptable”

Trump aseguró que Teherán busca alcanzar un acuerdo, pero consideró insuficiente la propuesta presentada.

“A mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró.

La posición estadounidense mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro de la negociación, en momentos en que Washington insiste en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y Teherán condiciona la reapertura de Ormuz al levantamiento de medidas económicas y militares.

El Estrecho de Ormuz continúa como uno de los principales puntos de tensión del conflicto debido a su importancia para el transporte internacional de petróleo y gas.

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