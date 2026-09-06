Autobús del Sur se sale de carretera por esquivar árboles caídos en tramo estatal Champotón-Kukulcán

Un autobús de la línea Sur terminó fuera de la cinta asfáltica y bloqueó momentáneamente la vialidad sobre la carretera Champotón-Kukulkán, luego de que el conductor realizara una maniobra para esquivar las ramas de unos árboles que se encontraban en el camino.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo en dicho tramo estatal tras los fuertes vientos y lluvias registradas por esta zona de la geografía municipal.

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Según los informes, las fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia provocaron la caída de árboles y ramas en distintos tramos de este camino. Al encontrarse con uno de estos obstáculos, el conductor del autobús intentó evitarlos, pero la maniobra no salió como esperaba y terminó fuera de la carretera.

Al sitio llegó personal de Protección Civil de Champotón, así como pobladores locales, quienes en conjunto ayudaron a sacar a la pesada unidad del transporte privado. El incidente generó afectaciones momentáneas a la circulación, aunque posiblemente el paso vehicular fue restablecido.