México y China buscan ampliar cooperación en educación, salud, ciencia e innovación

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países.

De acuerdo con un mensaje difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su cuenta de X, el encuentro también sirvió para conversar sobre posibles soluciones conjuntas ante desafíos comunes y reforzar el diálogo bilateral.

Velasco destacó que México mantiene una política exterior orientada a la cooperación, el entendimiento y la relación amistosa con los distintos pueblos del mundo.

¿Qué temas abordaron México y China?

Durante la reunión, el titular de la SRE expresó el interés de México por avanzar en programas concretos en áreas consideradas prioritarias.

Entre los sectores mencionados se encuentran educación, salud, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

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El objetivo, de acuerdo con la Cancillería mexicana, es convertir el diálogo político en proyectos específicos de cooperación que permitan atender necesidades compartidas.

México destaca respeto a la soberanía y no intervención

Velasco subrayó que México y China comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

Estos elementos fueron presentados por la SRE como parte de la base política sobre la que ambos gobiernos buscan fortalecer la relación bilateral.

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y conversar sobre el desarrollo de soluciones conjuntas frente a desafíos… pic.twitter.com/ITVaeOMD4p — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2026

SRE apuesta por diálogo con China

La Cancillería señaló que México busca mantener canales de comunicación abiertos con todas las naciones y ampliar los espacios de cooperación internacional.

La reunión entre Velasco y Wang Yi se inserta en ese objetivo y apunta a dar continuidad a una relación que ambos gobiernos buscan desarrollar mediante acuerdos y programas en áreas estratégicas.

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