¿Se acerca un nuevo ciclón a Campeche? Vigilan disturbio tropical con 20% de desarrollo

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Atlántico, con 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y el mismo porcentaje para los siguientes siete días. Aunque el sistema podría evolucionar a una depresión o tormenta tropical, por ahora se encuentra lejos de Campeche y no presenta una trayectoria hacia la Península de Yucatán.

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De acuerdo con el reporte del NHC emitido este lunes 12 de octubre, a las 12:00 horas del centro de México, el disturbio consiste en un área alargada de baja presión localizada a varios cientos de millas al oeste de las islas de Cabo Verde, frente a las costas de África. El fenómeno produce una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas, principalmente en su sector oriental.

¿El disturbio tropical representa una amenaza para Campeche?

Por el momento, no existe una amenaza directa identificada para Campeche, ya que el sistema se desplaza lentamente hacia el norte y nornoroeste, sin dirigirse hacia el Caribe mexicano ni el Golfo de México. Además, las condiciones atmosféricas son poco favorables para su fortalecimiento, debido a que se espera un incremento de los vientos en niveles altos de la atmósfera a partir del martes 13 de octubre, lo que podría impedir un mayor desarrollo.

La baja probabilidad de evolución aplica tanto para las próximas 48 horas como para los siguientes siete días.

El NHC advirtió que, independientemente de si el disturbio alcanza la categoría de ciclón tropical, las lluvias intensas podrían continuar durante uno o dos días en las porciones occidentales de las islas de Cabo Verde, donde existe riesgo de inundaciones. Hasta el momento, el sistema no ha sido clasificado como depresión tropical ni tormenta tropical, por lo que tampoco cuenta con un nombre oficial.

¿Qué significa que tenga 20% de desarrollo ciclónico?

La probabilidad del 20 por ciento indica que existe una posibilidad baja de que el sistema adquiera características de ciclón tropical durante los periodos señalados. No significa que tenga 20 por ciento de posibilidades de impactar Campeche, ni que exista una ruta prevista hacia territorio mexicano.

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Aunque el disturbio permanece lejos del país, su evolución continuará bajo vigilancia del NHC durante la temporada de huracanes del Atlántico, que oficialmente concluye el 30 de noviembre. Las autoridades meteorológicas podrán modificar sus estimaciones conforme cambien las condiciones atmosféricas.

JGH