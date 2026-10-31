Camioneta choca contra vehículo en Ciudad del Carmen

El percance ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con Juventino Rosas; no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales menores y afectaciones a la circulación.

Un accidente de tránsito entre una camioneta de la compañía Telmex y una unidad particular dejó como saldo daños materiales menores y complicaciones a la circulación vehicular en calles de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

El percance se registró sobre la avenida Isla de Tris, en su intersección con la calle Juventino Rosas, donde un empleado de Telmex, quien conducía una camioneta Nissan, colisionó contra el costado derecho de una camioneta Chevrolet particular.

A consecuencia del impacto, ambas unidades presentaron daños materiales. Aunque no hubo personas lesionadas, el accidente provocó la obstrucción de dos carriles de circulación, situación que generó afectaciones al tránsito durante casi una hora.

Los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas aseguradoras y de la intervención de los peritos de Tránsito, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que no fue necesario prolongar el procedimiento y las unidades pudieron ser retiradas del sitio.